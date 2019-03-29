﻿ Премьер держит безналичные накопления в иностранных банках, Mixnews.lv

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш декларировал почти 200 000 евро безналичных накоплений, свидетельствует поданная им декларация о доходах при вступлении в должность в январе этого года.

Согласно декларации, у премьера имеются накопления в размере 32 200 евро и 34 400 долларов США в Swedbank, 13 700 долларов в американском PNC Bank, 34 100 долларов в американской компании Charles Schwab ), 32 000 долларов в американском банке Morgan Stanley и 54 600 евро в бельгийском KBC Bank.

Кариньш не задекларировал долговые обязательства, объем которых превышает 20 минимальных зарплат.

Также в собственности премьера имеются земля и здание в Риге, а в совместной собственности - земля и здание в Айнажи.

Кариньшу принадлежат три транспортных средства - автомобиль Toyota Yaris Hybrid 2013 года выпуска, мопед Aprilia SR 50 2015 года выпуска и лодка Terhi 440 2007 года выпуска.

Напомним, премьер Латвии Кришьянис Кариньш родился вне Латвии – в США, поэтому имеет двойное гражданство.

Фото: flickr.com/valstskanceleja