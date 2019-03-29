﻿ ПО-ЛАТВИШСКИ: Центр госязыка еще получает жалобы на сотрудников кебабных, Mixnews.lv

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В кебабных-кафе все еще наблюдаются проблемы со знаниями латышского языка, заявил директор Центра госязыка (ЦГЯ) Марис Балтиньш, пишет Skaties.lv.

По его словам, жители регулярно жалуются в учреждение на использование латышского в кебабных.

Директора ЦГЯ также поразило отсутствие желания у сотрудников кебабных идти на контакт, что впоследствии может привести к различным штрафам, среди которых и разрешение на проживание в Латвии.

"Я сомневаюсь, что они смогут работать здесь нормальное рабочее время – 40 часов в неделю и еще посещать учебу", - сказал Балтиньш.

Говоря о главных проблемах языка, он отметил, что частое употребление жаргонизмов у него не вызывает беспокойства.

"Ничего, что люди между собой используют жаргонизмы. Хуже всего то, что они не знают, как это можно сказать иначе. Их это даже не интересует", - отметил Балтиньш.

Он добавил, что родной язык надо особенно ценить.

"Безразличие, небрежность по отношению к языку, обесценивание того, что он у тебя единственный родной, и другого такого не будет, вызывает расстройство. И любой другой язык, который освоишь, ты не сможешь так глубоко почувствовать, как родной. И это, по-моему, самое важное, что мы должны донести людям вех поколений, что родной язык является ценностью", - сказал глава ЦГЯ.

Балтиньш добавил, что угрозу для менее используемых языков в Европе создает доминантность английского языка, а в случае Латвии – русского языка.

Фото: Skaties.lv