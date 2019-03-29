﻿ Тракторист в Риге раскопал мину времен Второй мировой, Mixnews.lv

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Тракторист в Риге раскопал мину времен Второй мировой (3)

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Общество | 29 марта 2019 года, 11:39

27 марта на рижской улице Крустпилс, недалеко от станции "Шкиротава", был найден снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщил водитель трактора, который работал на этом участке.

"Я, наверное, действительно очень счастливый человек! Здесь много всякого барахла. Я долго пытался что-то зацепить ковшом и выкопал мину",- сказал мужчина на опубликованном видео BreakingLV в Twitter.

Как сообщалось, 22 марта, в Гаркалне на месте расчистки территории у одного из частных домов рабочий обнаружил опасную находку - целый склад мин.

Комментарии 3
нина4 часа назад
это наверно твои гренадёры драпали от советских войск,побросав всё своё добро !!!
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А2 часа назад
где там мина?
2
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Patriot 5 часов назад
Dìvaini, bet pàrsvarà atrod tiesi krievu pasaules raźoto munìciju un spridzeklus.
6
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