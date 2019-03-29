﻿ Тракторист в Риге раскопал мину времен Второй мировой, Mixnews.lv

Тракторист в Риге раскопал мину времен Второй мировой (3)
Общество | 29 марта 2019 года, 11:39
27 марта на рижской улице Крустпилс, недалеко от станции "Шкиротава", был найден снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщил водитель трактора, который работал на этом участке.
"Я, наверное, действительно очень счастливый человек! Здесь много всякого барахла. Я долго пытался что-то зацепить ковшом и выкопал мину",- сказал мужчина на опубликованном видео BreakingLV в Twitter.
Trešdien, 27. martā Krustpils ielā 38 #Šķirotava #Rīga #Latvija traktora vadītājs, veicot rakšanas darbus, atrada kara laika mīnu.— BreakingLV (@breakinglv) 29 марта 2019 г.
Juris Dīriņš pic.twitter.com/qF28QPIgBx
Как сообщалось, 22 марта, в Гаркалне на месте расчистки территории у одного из частных домов рабочий обнаружил опасную находку - целый склад мин.
это наверно твои гренадёры драпали от советских войск,побросав всё своё добро !!!
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где там мина?
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Dìvaini, bet pàrsvarà atrod tiesi krievu pasaules raźoto munìciju un spridzeklus.
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