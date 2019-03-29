﻿ В России нашли 300 кг гашиша под видом морепродуктов из Латвии, Mixnews.lv

Общество |

Таможенники задержали в Подмосковье рефрижератор, перевозивший не только морепродукты, но и 300 килограмм гашиша, сообщила Федеральная таможенная служба России.

"Триста килограммов гашиша оценочной стоимостью порядка 300 миллионов рублей (4 130 627 евро) изъяли таможенники в Московской области. Наркотики были доставлены в Россию через латвийско-российскую границу в рефрижераторе с замороженными морепродуктами", - говорится в сообщении.

Фуру остановили в районе Волоколамска для проверки.

"В ходе досмотра скрытых полостей грузового отсека оперативники обнаружили пакеты с пластичным веществом коричневого цвета – гашишем", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится выявление организаторов перевозки наркотиков и выяснение всех обстоятельств дела.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на этой неделе Служба госдоходов (СГД) обнаружила в управляемом российским гражданином легковом автомобиле 87,55 кг гашиша. Водитель транспортного средства - российский гражданин 1977 г. рожд. - был задержан, суд санкционировал его арест.

Источник: РИА Новости

Фото: ФТС России