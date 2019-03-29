﻿ В России нашли 300 кг гашиша под видом морепродуктов из Латвии, Mixnews.lv

В России нашли 300 кг гашиша под видом морепродуктов из Латвии (5)

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Общество | 29 марта 2019 года, 12:15

Таможенники задержали в Подмосковье рефрижератор, перевозивший не только морепродукты, но и 300 килограмм гашиша, сообщила Федеральная таможенная служба России.

"Триста килограммов гашиша оценочной стоимостью порядка 300 миллионов рублей (4 130 627 евро) изъяли таможенники в Московской области. Наркотики были доставлены в Россию через латвийско-российскую границу в рефрижераторе с замороженными морепродуктами", - говорится в сообщении.

Фуру остановили в районе Волоколамска для проверки.

"В ходе досмотра скрытых полостей грузового отсека оперативники обнаружили пакеты с пластичным веществом коричневого цвета – гашишем", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится выявление организаторов перевозки наркотиков и выяснение всех обстоятельств дела.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на этой неделе Служба госдоходов (СГД) обнаружила в управляемом российским гражданином легковом автомобиле 87,55 кг гашиша. Водитель транспортного средства - российский гражданин 1977 г. рожд. - был задержан, суд санкционировал его арест.

Источник: РИА Новости

Фото: ФТС России

Комментарии 5
ЯЯЯ2 часа назад
Пальчиков на руках и ногах не хатит если посчитать сколько латышей было задержано на западе, так или иначе связанных с распространением наркотиков. Не может латыш по своему менталитету латышкости избавиться от искушения заработать много и халявных денег выполняя роль шавок в руках наркодиллеров.
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Саня4 часа назад
дырявые у нас границы с ЕС, уже не в первый раз за последнее время такие большие партии, страны ЕС не хотят портить свою репутацию пускают через холопов
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Сергей1 час назад
Какого вы делаете в Афганистане , вместе с пиндосами трафик контролируете, так что молчи подстилка
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