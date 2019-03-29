﻿ Вейонис: вступление в НАТО - важнейшее событие в новой истории Латвии, Mixnews.lv

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Вейонис: вступление в НАТО - важнейшее событие в новой истории Латвии (12)

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Общество | 29 марта 2019 года, 12:46

Президент Раймонд Вейонис, выступая сегодня на торжественном мероприятии в честь 15-летия членства страны в НАТО, заявил, что Латвия сегодня сильнее, чем когда-либо ранее.

"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.

Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.

В 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.

Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц выступать против не только традиционных, но и гибридных угроз, добавил президент.

Между тем, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие.

Комментарии 12
США4 часа назад
Вступление Латвии и других стран в НАТО-это один из лучших гешефтов,которые были провернуты нами,поэтому полностью поддерживаем Вейониса.
(Демократы и республиканцы Америки.)
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Памятка окупанта.3 часа назад
Как окупировать и колонизировать территорию без единого выстрела?
Надо её просто "вступить" в нато.
И ещё одной колонией больше.
2
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Z njkmrj cghjcbnm3 часа назад
Санчо, а зачем ты все время бабой прикидываешься?
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