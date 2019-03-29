﻿ Вейонис: вступление в НАТО - важнейшее событие в новой истории Латвии, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис, выступая сегодня на торжественном мероприятии в честь 15-летия членства страны в НАТО, заявил, что Латвия сегодня сильнее, чем когда-либо ранее.

"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.

Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.

В 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.

Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц выступать против не только традиционных, но и гибридных угроз, добавил президент.

Между тем, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие.