﻿ Вейонис: вступление в НАТО - важнейшее событие в новой истории Латвии, Mixnews.lv

Вейонис: вступление в НАТО - важнейшее событие в новой истории Латвии (12)
Президент Раймонд Вейонис, выступая сегодня на торжественном мероприятии в честь 15-летия членства страны в НАТО, заявил, что Латвия сегодня сильнее, чем когда-либо ранее.
"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.
Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.
В 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.
Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц выступать против не только традиционных, но и гибридных угроз, добавил президент.
Между тем, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие.
Atzīmējot 15 gadus kopš iestāšanās NATO, pie Rīgas pils notika svinīgā goda sardzes maiņa un Svētā Gara tornī tika pacelts NATO karogs #WeAreNATO https://t.co/gDZYfITQxM pic.twitter.com/D9Ojb3PWmn— Valsts prezidents (@Rigas_pils) 29 марта 2019 г.
(Демократы и республиканцы Америки.)
Надо её просто "вступить" в нато.
И ещё одной колонией больше.