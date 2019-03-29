﻿ Задержана дотация Рижской думе на перевозки пассажиров с инвалидностью, Mixnews.lv

Общество |

Совет по общественному транспорту решил задержать авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро на перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале 2019 года.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.

"Такая практика продолжится, если у нас возникнут подозрения. Это не является сознательными действиями против Риги. Это наша обязанность - убедиться, что средства идут на правильные цели", - пояснил он.

Автотранспортная дирекция оценивает также все уникальные валидации э-талонов и, обобщив эти данные, заключила, что некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны по 250-300 раз в месяц.

"Возникает вопрос, возможно ли такое", - сказал Годиньш.

Автотранспортная дирекция запросила информацию о лицах, пользующихся рижским общественным транспортом со скидками, и участвовала вместе с контролерами общественного транспорта в проверках маршрутов, по которым, по статистике, перемещается больше всего лиц с инвалидностью. Были получены данные 47 проверок, и лица с инвалидностью были выявлены только на 16 маршрутах.

Правление Rīgas Satiksme известило мэра Риги о том, что бывают случаи, когда лица с инвалидностью и другие пассажиры, пользующиеся бесплатными билетами, ездят в общественном транспорте очень много раз в день. Ушаков считает, что одним из объяснений может быть то, что эти люди работают курьерами. Возможно также, что через киоски продаются поддельные проездные билеты - такой случай был несколько лет назад.