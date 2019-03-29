﻿ Задержана дотация Рижской думе на перевозки пассажиров с инвалидностью, Mixnews.lv

Задержана дотация Рижской думе на перевозки пассажиров с инвалидностью (4)

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Общество | 29 марта 2019 года, 13:54

Совет по общественному транспорту решил задержать авансовую дотацию Рижской думе в размере 2,2 млн евро на перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале 2019 года.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш на заседании призвал Совет по общественному транспорту на месяц задержать эту дотацию, чтобы убедиться в ее целевом использовании.

"Такая практика продолжится, если у нас возникнут подозрения. Это не является сознательными действиями против Риги. Это наша обязанность - убедиться, что средства идут на правильные цели", - пояснил он.

Автотранспортная дирекция оценивает также все уникальные валидации э-талонов и, обобщив эти данные, заключила, что некоторые лица с инвалидностью валидировали э-талоны по 250-300 раз в месяц.

"Возникает вопрос, возможно ли такое", - сказал Годиньш.

Автотранспортная дирекция запросила информацию о лицах, пользующихся рижским общественным транспортом со скидками, и участвовала вместе с контролерами общественного транспорта в проверках маршрутов, по которым, по статистике, перемещается больше всего лиц с инвалидностью. Были получены данные 47 проверок, и лица с инвалидностью были выявлены только на 16 маршрутах.

Правление Rīgas Satiksme известило мэра Риги о том, что бывают случаи, когда лица с инвалидностью и другие пассажиры, пользующиеся бесплатными билетами, ездят в общественном транспорте очень много раз в день. Ушаков считает, что одним из объяснений может быть то, что эти люди работают курьерами. Возможно также, что через киоски продаются поддельные проездные билеты - такой случай был несколько лет назад.

Комментарии 4
Память2 часа назад
Странно,на manabals.lv проходит сбор подписей за сохранение "Памятника освободителям",а на mixnews молчок.Неужели это такая малозаметная тема,которая даже не стоит публикации на таком уважаемом сайте,или яего боятся?
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ss1 час назад
фашисты рвуться управлять городом. вот резкльтат. начнут с инвалидов, а закончат льготной ценой для Рижан по выходным. Другого и не ожидал. Голосуйте и дальше пар савеием, зиргу галвас.
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leha37 минут назад
Вы бросите куpить навсегда на утро, если пройдете этот советский курс http://legkivdoh.blogspot.com Не прикладывая усилий, у вас просто исчезнет желание курить! Я курильщик со стажем больше 25 лет и бросал раз 100, но только от этого чувствуется реальный эффект! Уже не курю год и ни разу не тянуло!
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