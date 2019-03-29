﻿ А как же защита личных данных? Жители жалуются на несоблюдение закона, Mixnews.lv

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Жительница Даугавпилса пожаловалась на несоблюдение регламента ЕС о защите персональных данных. По ее словам, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) рассылает гражданам письма с информацией о голосовании на выборах в Европейский Парламент, которые потом лежат пачками на подоконниках в подъездах многоквартирных домов.

"Надеюсь, что практика не массовая, и большинство конвертов все-таки достигает конечной цели, но случаются у нас в городе и такие случаи как на фото, когда пришли, на подоконник бросили, а дальше сами разбирайтесь", - написала женщина указав, что внутри конвертов персональные данные, которые в данном случае явно ни чем не защищены.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в мае 2018 года Европейский парламент утвердил единые требования обработки персональных данных для стран ЕС.

Источник: Nasha.lv

Фото: Nasha.lv