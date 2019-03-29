﻿ Выключите свет! В Латвии пройдет акция "Час Земли", Mixnews.lv

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В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет традиционная акция "Час Земли". В этот час жителей всей планеты призывают выключить на час свет и электроприборы, чтобы уменьшить потребление энергии во всем мире.

Цель акции – привлечь внимание к жизнеспособности окружающей среды и призвать каждого человека способствовать ее сохранению и улучшению, пересмотрев свои ежедневные привычки

В Риге в рамках мероприятия будет отключена декоративная подсветка памятника Свободы и Вантового моста, а также фасадов здания Ратуши и Дома Черноголовых. Кроме того, на час погаснут огни на железнодорожных мостах.

Традиция "Часа Земли" зародилась в марте 2007 года в Австралии, где жители Сиднея выключили на один час свет в офисах и квартирах. В 2008 году в акции участвовало уже около 50 млн. жителей более 370 городов 35 стран мира. В 2009 году к "Часу Земли" присоединились сотни миллионов людей из 3900 городов 88 стран.