﻿ Выключите свет! В Латвии пройдет акция "Час Земли", Mixnews.lv

Выключите свет! В Латвии пройдет акция "Час Земли" (5)

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Общество | 29 марта 2019 года, 15:34

В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 по всему миру пройдет традиционная акция "Час Земли". В этот час жителей всей планеты призывают выключить на час свет и электроприборы, чтобы уменьшить потребление энергии во всем мире.

Цель акции – привлечь внимание к жизнеспособности окружающей среды и призвать каждого человека способствовать ее сохранению и улучшению, пересмотрев свои ежедневные привычки

В Риге в рамках мероприятия будет отключена декоративная подсветка памятника Свободы и Вантового моста, а также фасадов здания Ратуши и Дома Черноголовых. Кроме того, на час погаснут огни на железнодорожных мостах.

Традиция "Часа Земли" зародилась в марте 2007 года в Австралии, где жители Сиднея выключили на один час свет в офисах и квартирах. В 2008 году в акции участвовало уже около 50 млн. жителей более 370 городов 35 стран мира. В 2009 году к "Часу Земли" присоединились сотни миллионов людей из 3900 городов 88 стран.

Комментарии 5
Саня1 час назад
чё его выключать, народу нет и так в домах темно
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Да будет СВЕТ!56 минут назад
Лживая, лицемерная "традиция". Один час в темноте, но весь год иллюминация, фейерверки и салюты. И не подумаю выключать. Очередная тренировка послушности стада и манипуляция человеческим сознанием.
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Miss Ann Thrope 47 минут назад
У меня неделю назад была пкция 15 мин без света. Отрубился свет. Я чуть не здохла. Как назло 5 процентов на телефоне, включила свечу и всеравно темно, птом решила помыться но вспомнила что света нет, подумала ну пофиг буду в темноте, зашла в ванну и подумала ну нафиг, щас какой нибудь монстр вылезит из темноты.
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