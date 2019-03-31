﻿ Тюрьма "Браса" закрывается: вывезены последние заключенные, Mixnews.lv

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С 1 апреля будет ликвидирована Брасовская тюрьма, в связи с чем на минувшей неделе из нее в другие места заключения были переведены последние заключенные, сообщила представитель Управления мест заключения (УМЗ) Айя Федорова.

УМЗ, ликвидировав тюрьму, сэкономит 3,5 миллиона евро. Здание тюрьмы устарело, и содержать ее было все сложнее.

В Брасовской тюрьме отбывали наказание мужчины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

После закрытия этой тюрьмы в Латвии останется девять мест лишения свободы, в том числе два в Риге.

По другим учреждениям в общей сложности распределены 340 заключенных, а 170 работников получат работу в одной из оставшихся девяти тюрем.

Ранее из-за нехватки заключенных и нерентабельности закрыли тюрьму в Вецумниеках. В Лиепае же готовят строительство за 74 с лишним миллиона евро нового крупного пенитенциарного заведения по стандартам ЕС.

Возведение тюрьмы неоднократно откладывалось, так что когда она сможет принять заключенных неизвестно.

фото flickr.com/davisklavins