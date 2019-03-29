﻿ Государство остановило продажу лекарства Rigvir, Mixnews.lv

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В связи с выявленными несоответствиями Государственное агентство лекарств (ZVA) решило приостановить распространение противоракового препарата Rigvir до выяснения и устранения причины несоответствия, а Национальная служба здравоохранения решит вопрос об исключении Rigvir из списка компенсируемых государством лекарств, сообщили в ZVA.

Сегодня ZVA получило результаты проверки образцов жидкостей для инъекций лекарства Rigvir, проведенной в рамках рутинного тестирования британской официальной лабораторией по контролю за качеством лекарств. Они свидетельствуют, что в составе Rigvir содержится меньшее количество вируса ECHO-7, чем утвержденное при регистрации это лекарства.

Как пояснили в ZVA, регистрировавшее лекарство предприятие отвечает за контроль качества каждой его серии, но наряду с этим в ходе надзора за рынком ZVA в сотрудничестве с Инспекцией здравоохранения берет образцы лекарств у лицензированных оптовых торговцев и аптек для оценки их соответствия требованиям качества. Тестирование качества образцов лекарств - рутинное мероприятие, которое может быть проведено в отношении любого лекарства, включенного в Латвийский регистр лекарств.

Сейчас Rigvir компенсируется пациентам с диагнозом злокачественная меланома кожи.

Зарегистрировавшее это лекарство предприятие Latima обязано расследовать причину выявленного несоответствия и устранить ее. Только после этого будет разрешено его дальнейшее распространение.

Как ранее сообщала передача de facto Латвийского телевидения, в ходе независимой проверки препарата Rigvir было было установлено, что объем вируса, который содержится в жидкости и должен бороться с раковыми клетками, значительно меньше, заявленного производителем.

Rigvir — разработанный в 1970-х годах в Латвии препарат, который должен распознавать и убивать раковые клетки и не наносить при этом вреда здоровым клеткам. С 2011 года препарат входит в список компенсируемых медикаментов для пациентов с диагнозом "меланома (рак кожи)".

Фото: rigvir.com