﻿ Жителям Латвии порекомендовали делать запасы на случай кризиса, Mixnews.lv

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Латвия, следуя примеру Эстонии, также призывает людей создать себе личный резерв для кризисных ситуаций для выживания как минимум на неделю вперед. В январе правительство постановило, что за это будет отвечать Министерство обороны. Чтобы наблюдать за этим, была создана специальная рабочая группа, пишет rus.jauns.lv.

Ранее сообщалось, что эстонские власти призвали жителей собрать "кризисную сумку" с продуктами питания, лекарствами, спичками, одеждой и другими предметами первой необходимости на случай кризиса. Недельный комплект на четырех человек стоит 260 евро. Этот же шаг предлагает и латвийское правительство.

Как рассказала представитель Министерства обороны Анете Гнезе, зная о вызовах сегодняшней ситуации в области безопасности, Министерство обороны поощряет внедрение всеобъемлющей системы национальной обороны по всей Латвии.

"Для координации этого процесса будет создана министерская рабочая группа под председательством министра обороны. Вопрос о поставках основных товаров и продуктов питания населению в кризисной ситуации является одним из важнейших элементов системы гражданской защиты, которая также регулярно моделировалась в ходе кризисной подготовки Кабинета министров, поэтому это будет одним из основных вопросов комплексной межведомственной группы по обороне.

В настоящее время поставки населению в кризисных ситуациях регулируется постановлениями Кабинета Министров, №. 585 от 28 августа 2007 года - "Положения о предоставлении продовольствия населению в случае национальной опасности" и правилами № 755 от 22 декабря 2015 года - "Правила обеспечения населения первичными промышленными товарами в случае национальной опасности", что находится, соответственно, в ведении Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики.

Однако для реализации этих правил не было выделено необходимое финансирование, поэтому эти нормы, в которых говорится, что государство предоставляет полноценное питание и товары первой помощи для всех жителей, в данный момент носят декоративный характер, а система существует только "на бумаге"", - сказала она.

По словам Гнезе, Министерство обороны считает, что мы должны следить за многими странами, включая Эстонию, Финляндию и Швецию, которые объявили и проинформировали граждан о необходимости создания запасов, например, для обеспечения готовности к различным неожиданным кризисам.

В начале этого года Кабинет министров поддержал информативный отчет Министерства обороны о необходимости введения комплексной государственной обороны, в котором, среди прочего, предусматривается создание списка необходимых товаров, который раздадут жителям Латвии, чтобы они могли подготовить свои личные запасы на случай кризиса.

Чтобы обеспечить реалистичный подход к обеспечению населения необходимыми товарами и продуктами питания в кризисной ситуации, необходимо пересмотреть существующую систему и внести поправки в законодательство.

Ответственность за гражданскую оборону несет Министерство внутренних дел, и несколько лет назад Государственная пожарно-спасательная служба уже подготовила листовки о реагировании на чрезвычайные положения, где было написано о содержимом сумки на случай непредвиденных обстоятельств.

Список вещей первой необходимости разослали жителям еще и потому, чтобы в случае войны они могли выжить неделю без помощи.

Содержимое нашей "кризисной сумки" не сильно отличается от эстонской: копии важных документов в водонепроницаемой полиэтиленовой упаковке; небольшая сумма денег; портативное радио, спички или зажигалки, фонарик, батарейки; складной нож, небьющаяся чашка и ложка; клейкая лента, шнурок; нитки, иголки, ножницы, бумага, канцтовары; аптечка первой помощи; одежда, нижнее белье, удобная обувь; спальный мешок или одеяло, туристическое укрытие (предпочтительная палатка); гигиенические принадлежности (полотенце, туалетная бумага, одноразовые салфетки); продукты, которые можно использовать без термической обработки и у которых длительный срок хранения (сухие супы, консервы, сухарики, сладости с высокой калорийностью); питьевая вода на несколько дней (желательно в пластиковых бутылках).

Фото: Flickr/Kitt Eliz