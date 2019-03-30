﻿ Прячьте валенки и шапки! Воздух прогреется до +15 градусов, Mixnews.lv

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В субботу на солнце воздух прогреется в Латвии до +10..+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Холоднее будет на Курземском побережье и на севере Видземского побережья, где температура не поднимется выше +5 градусов.

Облаков будет мало, день пройдет без осадков.

В Риге в субботу будет солнечно, ветер умеренный с запада, юго-запада. Воздух прогреется до +14 градусов.