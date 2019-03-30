﻿ Столько собак в одном месте! Прошла очередная тренировка Bezvests по поиску людей, Mixnews.lv

Столько собак в одном месте! Прошла очередная тренировка Bezvests по поиску людей (2)

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Общество | 30 марта 2019 года, 12:31

28 марта в городской среде прошла очередная тренировка по ментрейлигу (работа по следу) и обыску территории кинологов Bezvests.lv, об этом организация сообщает в своем аккаунте на Facebook.

"Столько поисковых собак в одном месте редко можно повстречать! Даже патрульные муниципальные полицейские насторожились. А никакого криминала - поисковые собаки BEZVESTS.LV тренируются искать людей", - сказано в сообщении.

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Задачей группы по ментрейлингу было c отложенного старта найти потерявшегося человека, пройдя по следу и удерживая вектор движения. Задачей группы по территории - найти двух пропавших людей в тёмное время суток. Также работать, не обращая внимание на отвлекающие факторы. Все собаки отлично справились с задачей, несмотря на большое количество бегающих в парке людей и собак.

Тренироваться активно помогали волонтеры организации Bezvests.lv

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Фото: Bezvests.lv

Комментарии 2
Адельфина1 час назад
Какие собачечки умненькие.
Какие глазки!
Кому сволочной сейм денег пожалел!?
Ув. Безвест, если пропадет кто-то из правящих, убедительная просьба это дерьмо не искать.
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Саня2 часа назад
наши органы умеют искать только в соц сетях да на новостных порталах
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