﻿ Столько собак в одном месте! Прошла очередная тренировка Bezvests по поиску людей, Mixnews.lv

Общество |

28 марта в городской среде прошла очередная тренировка по ментрейлигу (работа по следу) и обыску территории кинологов Bezvests.lv, об этом организация сообщает в своем аккаунте на Facebook.

"Столько поисковых собак в одном месте редко можно повстречать! Даже патрульные муниципальные полицейские насторожились. А никакого криминала - поисковые собаки BEZVESTS.LV тренируются искать людей", - сказано в сообщении.

Задачей группы по ментрейлингу было c отложенного старта найти потерявшегося человека, пройдя по следу и удерживая вектор движения. Задачей группы по территории - найти двух пропавших людей в тёмное время суток. Также работать, не обращая внимание на отвлекающие факторы. Все собаки отлично справились с задачей, несмотря на большое количество бегающих в парке людей и собак.

Тренироваться активно помогали волонтеры организации Bezvests.lv

Фото: Bezvests.lv