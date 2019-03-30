﻿ На час вперед: не забудьте перевести стрелки часов, Mixnews.lv

На час вперед: не забудьте перевести стрелки часов (4)

фото

Общество | 30 марта 2019 года, 19:03

Сегодня в Латвии и во многих других странах происходит переход на летнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 3 часа ночи. Обратно на зимнее время Латвия перейдет 27 октября.

В прошлом году в ходе проведенного Еврокомиссией опроса большинство жителей стран ЕС высказалось против перевода часов. Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на всей территории ЕС с 2019 года, но некоторым странам потребовалось дополнительное время для обсуждения этой инициативы со своими жителями, так что перевод времени не будет отменен раньше 2021 года.

26 марта депутаты Европарламента поддержали предложение в 2021 году отказаться от перевода стрелок часов. Таким образом, в 2021 году сезонный перевод часов в ЕС произойдет в последний раз.

Фото: Flickr/pyrodood

Комментарии 4
Patriot42 минуты назад
Jà! Piemèram dolbojobs ar niku "Latviešu Patriots" nesaprata:) Kàds uzdàvinàs vinam modinàtàju?
Ответить
Miss Ann Thrope 57 минут назад
Ой не забуду. У меня все автоматом переводят. Даже не замечу. На работу не надо
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Pats kretīn saprati, ko uzrakstīji? Ha Ha ha
4
Ответить