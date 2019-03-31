﻿ На час вперед: не забыли перевести стрелки часов?, Mixnews.lv

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Сегодня в Латвии и во многих других странах происходит переход на летнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 3 часа ночи. Обратно на зимнее время Латвия перейдет 27 октября.

В прошлом году в ходе проведенного Еврокомиссией опроса большинство жителей стран ЕС высказалось против перевода часов. Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на всей территории ЕС с 2019 года, но некоторым странам потребовалось дополнительное время для обсуждения этой инициативы со своими жителями, так что перевод времени не будет отменен раньше 2021 года.

26 марта депутаты Европарламента поддержали предложение в 2021 году отказаться от перевода стрелок часов. Таким образом, в 2021 году сезонный перевод часов в ЕС произойдет в последний раз.

Фото: Flickr/pyrodood