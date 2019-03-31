﻿ На час вперед: не забыли перевести стрелки часов?, Mixnews.lv

На час вперед: не забыли перевести стрелки часов? (18)

фото

Общество | 31 марта 2019 года, 09:03

Сегодня в Латвии и во многих других странах происходит переход на летнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в 3 часа ночи. Обратно на зимнее время Латвия перейдет 27 октября.

В прошлом году в ходе проведенного Еврокомиссией опроса большинство жителей стран ЕС высказалось против перевода часов. Еврокомиссия предложила отменить перевод часов на всей территории ЕС с 2019 года, но некоторым странам потребовалось дополнительное время для обсуждения этой инициативы со своими жителями, так что перевод времени не будет отменен раньше 2021 года.

26 марта депутаты Европарламента поддержали предложение в 2021 году отказаться от перевода стрелок часов. Таким образом, в 2021 году сезонный перевод часов в ЕС произойдет в последний раз.

Фото: Flickr/pyrodood

Комментарии 18
veiksmes stasts 15 часов назад
ТЕПЕРЬ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ЖИТЬ БУДЕМ! зНАЧИТ КОРОВЫ ПЕРЕСТАНУТ ДОИТЬСЯ И ПОТЕНЦИЯ У ЛАТЫШОВ СНИЗИТЬСЯ.
3
Ответить
Куколка Мальвина 12 часов назад
Вот и будем, как идиоты, переводить стрелки туда-сюда ещё два года...
2
Ответить
Patriot 16 часов назад
Jà! Piemèram dolbojobs ar niku "Latviešu Patriots" nesaprata:) Kàds uzdàvinàs vinam modinàtàju?
3
Ответить