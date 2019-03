﻿ В Риге на конференции "Открытой России" задержали российских журналистов, Mixnews.lv

Общество |

Съемочная группа Пятого канала, которая прибыла в латвийскую столицу для освещения конференции "Открытой России", была задержана в Риге в воскресенье, после беседы с полицией и подписания соответствующих документов журналистов отпустили, сообщается на сайте телеканала.

"В полиции Риги заявили, что журналисты задержаны на четыре часа для выяснения всех обстоятельств. Основанием стало заявление от организаторов конференции "Открытой России", - сообщает телеканал, отмечая, что на данное заявление полиция ссылалась, "не раскрыв его сути".

Группа Пятого канала была доставлена в Земгальский участок полиции.

"Коллеги написали объяснительную, в которой пояснили, что работали в общественных местах согласно международным нормам. Группа готова, если это принесло какие-то неудобства, принести пострадавшей стороне извинения", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что съемка любого из спикеров "производилась по предварительному согласию, а общие планы публичного мероприятия снимаются без такового, так как это позволяют, в частности, законы Латвии".

"После беседы и подписания соответствующих документов журналистов отпустили, но предупредили, что есть риск получить запрет на визу на пять лет", - сообщается на сайте Пятого канала.

По словам корреспондента Андрея Захарова и оператора Сергея Гурьянова, "на мероприятии вели они себя очень корректно, задавали участникам вопросы о ликвидации движения и дальнейших планах". "В аккредитации ранее нам отказали. Накануне с сотрудниками отеля, где проходило мероприятие, нами были согласованы все правила съемок, в рамках которых мы и продолжали действовать", - поясняет телеканал.

Ранее стало известно, что российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации. Как сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров, такое решение было принято на конференции организации.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ГП, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".

По словам Пивоварова, в организации не признают обвинений в нежелательности, но ликвидацией надеются снять претензии с участников движения.

Источник: РИА Новости