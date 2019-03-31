﻿ Директора просят не публиковать результаты экзаменов в школах, Mixnews.lv

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Директора просят не публиковать результаты экзаменов в школах (7)

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Общество | 31 марта 2019 года, 21:13

Латвийская ассоциация руководителей образования (ЛАРО) обратилась в Государственный центр содержания образования (ГЦСО) с просьбой в дальнейшем не публиковать результаты экзаменов в конкретных школах.

ЛАРО направила в ГЦСО официальную просьбу не предоставлять данные о результатах экзаменов и третьим лицам.

ЛАРО полностью поддерживает основанное на данных развитие отрасли, и для этого ГЦСО уже сейчас предлагает качественную статистику по типам школ, языкам, половой принадлежности и др.

ЛАРО предлагает, чтобы результаты конкретных школ получали только сама школа и ее учредитель, а вопрос о том, кому далее распространять информацию о достижениях учеников, решала школа.

Комментарии 7
Житель1 час назад
Топ сикрет во всём!!! Оклады - не разглашать, результаты экзаменов в школах - под секретам, про бюджет - не ваше свиное рыло туда соваться.... Нас всех конкретно считают последними лохами. Бессловесными и безвольными...
1
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вова2 часа назад
Результаты такие ,что учителям нужно уменьшать зарплату ,а не увеличивать
По логике полиции не нужно сообщать сколько преступлений не раскрыто ,
СГД-сколько налогов собрано ,зарплаты чиновников засекречены , ...на хуторке должно быть тихо и спокойно.Зачем пипл ненужной информацией беспокоить ,пусть хавает.

2
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Саня2 часа назад
GAVS GAVS GAVS
3
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