﻿ Директора просят не публиковать результаты экзаменов в школах, Mixnews.lv

Директора просят не публиковать результаты экзаменов в школах (7)
Общество | 31 марта 2019 года, 21:13
Латвийская ассоциация руководителей образования (ЛАРО) обратилась в Государственный центр содержания образования (ГЦСО) с просьбой в дальнейшем не публиковать результаты экзаменов в конкретных школах.
ЛАРО направила в ГЦСО официальную просьбу не предоставлять данные о результатах экзаменов и третьим лицам.
ЛАРО полностью поддерживает основанное на данных развитие отрасли, и для этого ГЦСО уже сейчас предлагает качественную статистику по типам школ, языкам, половой принадлежности и др.
ЛАРО предлагает, чтобы результаты конкретных школ получали только сама школа и ее учредитель, а вопрос о том, кому далее распространять информацию о достижениях учеников, решала школа.
По логике полиции не нужно сообщать сколько преступлений не раскрыто ,
СГД-сколько налогов собрано ,зарплаты чиновников засекречены , ...на хуторке должно быть тихо и спокойно.Зачем пипл ненужной информацией беспокоить ,пусть хавает.