﻿ Латвия не попала в список самых умных стран мира, Mixnews.lv

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Издание "Коммерсант" попыталось выяснить, какие страны мира можно назвать самыми умными. Авторы проанализировали 16 общемировых рейтингов, оценивающих различные аспекты интеллектуального потенциала, и ранжировали представленные в них государства в зависимости от занятых мест.

Авторы анализа включили в число "самых умных" страны, попавшие в топ-20 каждого исследования, с присвоением баллов: за первое — 20 баллов и далее в сторону уменьшения.

В рейтинг вошла 41 страна. Первое место досталось Финляндии, которая не заняла первое место ни в одном из исследований, зато фигурирует в 13 из них. Стабильно хороший — пусть и не лучший — результат позволил стране выйти в лидеры по общей сумме балов.

Второе и третье места разделили Германия и Япония. В топ-10 также вошли Швеция, Нидерланды, Швейцария, Дания, Южная Корея, Канада, США.

21-е место в рейтинге заняла Эстония, 35-е — Литва. Латвия в список не попала.