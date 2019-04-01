﻿ Жителям ул. Руцавас отключат воду, Mixnews.lv

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В понедельник, 1 апреля, с 13 до 19.00 запланированы работы по ремонту водопровода на ул. Руцавас, 16. При их проведении будет отключена подача воды на участке ул. Руцавас от ул. Залвес до ул. Шампетера. Воды не будет по следующим адресам:

Ул. Руцавас, 7, 7a, 9, 9a, 9c, 9b, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 13, 13a, 14, 14a, 16, 16a, 17, 18, 18a, 18b, 20, 20a, 22.

В зависимости от объема повреждений, указанное время ремонта может измениться. Rīgas ūdens приносит извинения за доставленные неудобства.