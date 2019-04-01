﻿ "Горите, уроды, сволочи!" СГД обратится в полицию на агрессивных клиентов, Mixnews.lv

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Сволочи, горите, уроды, головы вам разбить - подобные оскорбительные слова приходится в последнее время выслушивать сотрудникам Службы госдоходов (СГД). Руководитель службы Иева Яунземе не намерена оставлять это безнаказанным и планирует обратиться в полицию, сообщает Русский TVNET со ссылкой на сюжет LNT.

Когда началась пора подачи деклараций, СГД стала получать огромное количество звонков, связанных с неразберихой после введения налоговой реформы.

Однако некоторые даже после разъяснений не могли понять сказанное сотрудниками СГД и свое отношение демонстрировали в крайне грубом виде, свидетельствуют записи телефонных разговоров, попавшие в распоряжение LNT.

На них можно услышать как клиенты высказывают недовольство долгим ожиданием подключения, повышают голос, хамят, прибегают к нецензурной брани и даже угрожают сотрудникам СГД.

СГД также получила письма подобного характера, в которых СГД называют уродами, идиотами, обещают разбить голову, дать по морде и так далее.

По мнению главы СГД Иевы Яунземе, такая ситуация неприемлема.

"То, какие грубости говорят в трубку, в основном женщинам, которые могут быть их матерями, сестрами или женами, просто уму непостижимо. Эти люди, которые здесь работают, не получают огромные зарплаты, и они точно не виноваты во всех неприятностях клиентов", - подчеркнула Яунземе.

Оскорбительные звонки насчитываются десятками.

"Я не могу относиться к такому с толерантностью. Я не собираюсь терпеть, что так относятся к сотрудникам", - сказала она.

По мнению СГД, это хулиганство и руководство намерено обратиться в полицию, куда передаст все записи.

Госполиция пока комментариев не дает, заявления еще нет и неясно, речь идет о нехватке культуры общения, или же о нарушении закона.

За хулиганство звонящему может грозить административное наказание в размере от 70 до 500 евро.