﻿ "Вот почему GDPR не защитит вас": видео набирает популярность в соцсетях, Mixnews.lv

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Смартфоны, фитнес-браслеты и другие гаджеты стали привычными атрибутами современного человека. Ученые говорят о вреде излучения и зависимости от гаджетов, но главный вред не в этом. Министерство обороны Китая неправомерно использует полученную персональную информацию в для моделирования и прогнозирования войн будущего. Об этом стало известно благодаря утечке информации, полученной сегодня от организованной международной хакер-группы Anonymous.

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