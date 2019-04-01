﻿ "Вот почему GDPR не защитит вас": видео набирает популярность в соцсетях, Mixnews.lv

"Вот почему GDPR не защитит вас": видео набирает популярность в соцсетях (7)

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Общество | 1 апреля 2019 года, 11:47

Смартфоны, фитнес-браслеты и другие гаджеты стали привычными атрибутами современного человека. Ученые говорят о вреде излучения и зависимости от гаджетов, но главный вред не в этом. Министерство обороны Китая неправомерно использует полученную персональную информацию в для моделирования и прогнозирования войн будущего. Об этом стало известно благодаря утечке информации, полученной сегодня от организованной международной хакер-группы Anonymous.

Подробнее в видео ниже.

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Комментарии 7
Адельфина3 часа назад
Чтобы прослушать миллиард китайцев, нужен еще один миллиард китайцев. ))))
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Puma2 часа назад
Балтиком в своем репертуаре, приколисты, блин:)
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Aleksandra2 часа назад
гениально!))))
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