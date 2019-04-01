﻿ По-русски не обслуживаем: владелец бара меняет имидж Даугавпилса, Mixnews.lv

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Бар Artilērijas pagrabi в Даугавпилсе совсем не использует русский язык. Для Латвии – ничего необычного, а для Даугавпилса – практически уникальная ситуация, пишет Dienas Bizness. Однако хозяин заведения, Андрей Файбушевич, считает, что это только помогает городу.

По его словам, миф о том, что Даугавпилс – русский город, пугает потенциальных туристов из других краев Латвии. Например, он вспоминает о молодых людях, которые хотели приехать на концерт группы Prāta Vētra, но опасались отсутствия туалетной бумаги в отелях.

"Мы не делаем вид, что не понимаем русский язык, но и не говорим. Обязательное требование к работникам: знание латышского и английского. Первые годы было сложно, но теперь все привыкли", – говорит Файбушевич. И добавляет, что в Даугавпилсе основной потребитель, и основной инвестор – латыш. И им, соответственно, нужна более дружественная среда.

"Если люди едут, например, в Валмиеру, то никто особо не стрессует. А в Даугавпилс инвестируют с опаской. Центр Ротко, Даугавпилсский театр и другие заведения работают над тем, чтобы уничтожить этот миф о Даугавпилсе", - утверждает Файбушевич.

Но все-таки, по его мнению, чтобы Даугавпилс воспринимался не только как русский город, еще много предстоит сделать. А городская дума никак не помогает в разрушении давнего стереотипа, раз за разом приглашая на день город звезд российской эстрады.

Фото: Facebook/Artilērijas Pagrabi