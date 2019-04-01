﻿ По-русски не обслуживаем: владелец бара меняет имидж Даугавпилса, Mixnews.lv

По-русски не обслуживаем: владелец бара меняет имидж Даугавпилса (23)
Бар Artilērijas pagrabi в Даугавпилсе совсем не использует русский язык. Для Латвии – ничего необычного, а для Даугавпилса – практически уникальная ситуация, пишет Dienas Bizness. Однако хозяин заведения, Андрей Файбушевич, считает, что это только помогает городу.
По его словам, миф о том, что Даугавпилс – русский город, пугает потенциальных туристов из других краев Латвии. Например, он вспоминает о молодых людях, которые хотели приехать на концерт группы Prāta Vētra, но опасались отсутствия туалетной бумаги в отелях.
"Мы не делаем вид, что не понимаем русский язык, но и не говорим. Обязательное требование к работникам: знание латышского и английского. Первые годы было сложно, но теперь все привыкли", – говорит Файбушевич. И добавляет, что в Даугавпилсе основной потребитель, и основной инвестор – латыш. И им, соответственно, нужна более дружественная среда.
"Если люди едут, например, в Валмиеру, то никто особо не стрессует. А в Даугавпилс инвестируют с опаской. Центр Ротко, Даугавпилсский театр и другие заведения работают над тем, чтобы уничтожить этот миф о Даугавпилсе", - утверждает Файбушевич.
Но все-таки, по его мнению, чтобы Даугавпилс воспринимался не только как русский город, еще много предстоит сделать. А городская дума никак не помогает в разрушении давнего стереотипа, раз за разом приглашая на день город звезд российской эстрады.
Ну-ну!
А жители Даугавпилса быстро поменяют имидж владельцу бара.
Сделав его из аж владельца бара никому не нужным бомжом, увешанным кредитами.
А то и собирателем ягод в Ирии.
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали профсоюзных активистов, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.
цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера