﻿ Довольны как никогда: уровень счастья латвийцев достиг исторического максимума (+ОПРОС), Mixnews.lv

Довольны как никогда: уровень счастья латвийцев достиг исторического максимума (+ОПРОС) (19)

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Общество | 1 апреля 2019 года, 13:34

Индекс счастья жителей Латвии в этом году достиг исторически самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В январе у людей спросили, чувствуют ли они себя в целом счастливыми. Индекс счастья рассчитывается по шкале из четырех пунктов - счастливый, скорее счастливый, скорее несчастный, несчастный. Индекс счастья может составлять от -100 до +100.

Зафиксированный в январе индекс счастья составил +41,9, что является самым высоким показателем в истории. В течение года индекс вырос на 2,2 балла.

Наиболее мрачно латвийцы были настроены в начале 2000-х годов - в 2001 году индекс счастья составлял всего +5,5. Индекс падал и в годы кризиса - в 2010 году он опустился до +15,5.

Комментарии 19
Саня Лось1 час назад
От счастья свалило треть страна,а так да все счастливые))))))))))
2
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1 апреля1 час назад
С 1 апреля- ваш SKDS...
1
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Адельфина1 час назад
А может, SKDS уже пора лишать лицензии?
Похоже, заговариваются.
3
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