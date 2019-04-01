﻿ Довольны как никогда: уровень счастья латвийцев достиг исторического максимума (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Индекс счастья жителей Латвии в этом году достиг исторически самого высокого уровня, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В январе у людей спросили, чувствуют ли они себя в целом счастливыми. Индекс счастья рассчитывается по шкале из четырех пунктов - счастливый, скорее счастливый, скорее несчастный, несчастный. Индекс счастья может составлять от -100 до +100.

Lai gan atšķirības no iepriekšējiem 3 gadiem nav pārāk lielas, tomēr šī gada sākumā SKDS rēķinātais Latvijas iedzīvotāju LAIMES INDEKSS ir sasniedzis vēsturiski augstāko vērtību: +41.0 punkti no 100 iespējamajiem!

Pievērsiet uzmanību, cik salīdzinoši drūma aina bija 2001. gadā. pic.twitter.com/dQUEQlUX0D — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 29 марта 2019 г.

Зафиксированный в январе индекс счастья составил +41,9, что является самым высоким показателем в истории. В течение года индекс вырос на 2,2 балла.

Наиболее мрачно латвийцы были настроены в начале 2000-х годов - в 2001 году индекс счастья составлял всего +5,5. Индекс падал и в годы кризиса - в 2010 году он опустился до +15,5.