﻿ Новые облавы на кебабные: работники не понимают по-латышски, Mixnews.lv

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В центре внимания латвийских СМИ снова оказались работники рижских кебабных. На создание острого репортажа журналистов передачи Bez Tabu подтолкнули последние новости из Центра госязыка, руководитель которого пожаловался на то, что в кебабных по-прежнему распространены проблемы с владением латышским языком.

Выяснилось, что за неполный год Центр госязыка оштрафовал примерно 40 работников разных кебабных, которые не обладали знаниями латышского языка на нужном уровне, пишет Skaties.lv.

Журналисты передачи Bez Tabu решили на собственном опыте убедиться в том, какой уровень латышского языка имеется у сотрудников рижских кебабных, где работают иностранцы.

Результат был шокирующим, сообщают журналисты, ни один работник не в состоянии поддержать беседу с клиентом на латышском. Хотя на видео отлично видно, что работники кебабных спрашивают на латышском языке у клиента - куриный или говяжий кебаб он хочет, но как только вопросы становятся чуть сложнее, те уже не в состоянии понимать покупателя.

Вопрос же о том, какое мясо уже готово и его можно заказать, вводит работников в замешательство, и они просят перейти клиента на английский или русский язык.

Журналистский репортаж даже привел к небольшому конфликту: когда передача Bez Tabu снимала вывеску одной из таких кебабных, к ним вышел работник заведения и стал интересоваться, зачем они это делают.

Журналист ответил на латышском языке, но работник кебабной попросил перейти на английский и потребовал показать ID-карту. "Или вы говорите на английском языке, или уходите отсюда", - поставил ультиматум работник кебабной, пригрозив, что в ином случае вызовет полицию.

Сотрудники Центра госязыка, как оказалось, не сидят сложа руки и уже с середины прошлого года начали штрафовать работников кебабных, которые не владеют латышским языком на достаточном уровне. Ранее таких работников только предупреждали. К настоящему моменту проштрафившихся иностранцев уже около 40 человек.

По словам представителя Центра госязыка Виестурса Разумовскиса, они получают очень много жалоб. Надо принимать во внимание тот факт, что в заведениях общепита у клиентов могут возникнуть дополнительные вопросы, например, о наличии аллергенов в еде. И если работник не может ответить развернуто на такие вопросы, то это основание для того, чтобы зафиксировать нарушение.

Отмечается, что это систематическая проблема для Риги, а также других городов Латвии, где стали появляться кебабные, например, в Лиепае.

Защитники латышского языка уточняют, что за первое нарушение работники подобных кебабных получают штраф в размере от 100 до 130 евро. За повторное нарушение в течение года штраф становится больше - от 280 до 700 евро.

Денежное наказание получает и предприятие, которое взяло на работу такого сотрудника. Для юридических лиц штраф - от 140 до 350 евро, а в случае повторного нарушения в течение года - от 700 до 1400 евро. По подсчетам Разумовскиса, вскоре штрафы получат и первые владельцы кебабных.

Тем временем в Управлении по делам гражданства и миграции журналистам Bez Tabu сказали, что иностранцы, которые получили в Латвии разрешение на пребывание, не смогут уклониться от уплаты штрафа.

Например, иностранные студенты должны раз в год ходить на собеседование в управление, и если там обнаружится, что он не уплатил административный штраф, то ему просто не продлят разрешение на пребывание, и студент будет вынужден покинуть Латвию.

Напомним, часть депутатов от KPV LV внесла в сейм поправки в Закон об иммиграции, которые дают право обучающимся в Латвии иностранным студентам работать 40 часов в неделю. Сейчас законодательство позволяет иностранным студентам трудиться в нашей стране официально только 20 часов в неделю.

Против выступает Нацобъединение, но большинство депутатов передачу законопроекта комиссиям сейма. Многие депутаты считают, что в условиях острой нехватки рабочих рук, придется пойти и на другие шаги по привлечению в страну гастарбайтеров.

Источник: SPUTNIK

Скриншот с видео Bez Tabu