﻿ Стендзениекс: нашему поколению повезло — мы не обязаны хвалить Брежнева, Mixnews.lv

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Известный в Латвии специалист по рекламе Эрик Стендзениекс отреагировал на публикацию в СМИ некролога на смерть советского генсека Леонида Брежнева, который в 1982 году в газете Cīņa написал первый глава Народного фронта Латвии, журналист и бывший политик Дайнис Иванс.

В том некрологе Иванс высказался в восторженных тонах как о личности Брежнева, так и социалистическом строе в целом, пишет NRA. Многие представители латвийской общественности отрицательно отреагировали на появление такого факта из биографии Иванса и поспешили раскритиковать активиста.

Стендзениекс в свою очередь в своем Facebook призвал не торопиться с критикой в адрес борца за независимость Латвии.

"Многим из нас просто повезло родиться на несколько лет позже, чтобы можно было стать шпионами ЧК. Это независящее от нас преимущество судьбы, благодаря которому нам так удобно казаться лучше тех, чья карточка оказалась в мешках ЧК", - написал Стендзениекс.

Он также пожелал всем нелицеприятно высказавшимся в адрес Иванса сделать для Латвии хотя бы один процент того, что сделал первый глава Народного фронта.

"Пока что они этого не сделали. Жевание соплей нельзя назвать храбрым и несокрушимым принципом руководства государством. Мы ушли от мудрости Гунара Астры и Атаолса Берзиньша о неповиновении власти, самопожертвовании и борьбе. Хватит говорунов. Теперь снова нужны люди дела", - заключил Стендзениекс.

В комментариях к публикации многие поддержали его мнение.

Напомним, в декабре прошлого года в интернете были опубликована первая часть документов КГБ, более известные как „мешки ЧК”. Предполагается, что 1-го мая, после дигитализации, будут доступны и остальные документы.

Напомним, 20 декабря прошлого года в Латвии спустя 20 лет споров были рассекречены архивы КГБ и опубликована часть документов бывшего КГБ ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива. В архивах оказались имена многих известных общественных деятелей, политиков, представителей искусства и церкви.

Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ.

Фото: Flickr/TEDx