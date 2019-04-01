﻿ Надень красный нос! Знаменитости призывают поддержать Докторов-клоунов, Mixnews.lv

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Известные в латвийском обществе люди призывают поддержать Докторов-клоунов. Один из вариантов — приобрести красный клоунский нос, сфотографироваться и выложить этот снимок в соцсетях.

К первоапрельской акции #smaidsradasmaidu уже присоединились актеры, спортсмены, журналисты, ведущие тв-программ, музыканты — Яков Рафальсон, Вероника Плотникова, Татьяна Лукашенкова, Дана Бьорк, Интарс Бусулис, Ренарс Зелтиньш, Каспарс Земитис, Олег Сорокин, баскетбольная команда ВЕФ Рига и другие.

Красные носы Докторов-клоунов можно приобрести в магазинах сети Rimi (Hyper и Super) по всей Латвии до 29 апреля. Пожертвования принимаются также и в специальные коробочки, размещенные во всех магазинах Rimi и Supernetto.

Все средства, пожертвованные во время кампании, будут направлены на поддержку ежедневной работы Докторов-клоунов в латвийских больницах, где уже на протяжении шести лет они приносят радость, тепло и заботу маленьким пациентам, их родителям и близким, а также медсестрам и врачам.

"За все годы совместной работы Доктора-клоуны уже стали частью нашей большой команды. Они не только радуют и успокаивают взволнованных детей и их родителей, но и поднимают настроение персоналу больницы. Часто в больнице можно увидеть, как Доктора-клоуны могут вызвать улыбку на серьезном лице врача или медсестры, постоянно находящимися под грузом огромной ответственности, — и эта улыбка потом порадует кого-то из маленьких пациентов. Точно так же и с родителями — чем спокойней и позитивней настроены родители, тем лучше себя чувствует ребенок, попавший в больницу. Спасибо Докторам-клоунам за радость, которую они вносят в наши рабочие дни!", — так о работе Докторов-клоунов отзывается главная медсестра Детской Клинической Университетской больницы Инита Стуре Стуриня.

Программу Докторов-клоунов можно поддержать:

-внеся свое пожертвования в ящички в магазинах сети "Rimi"

-сделав перечисление на благотворительный счет организации "Др. Клоун" на странице www.drklauns.lv

-позвонив по телефону 90006666 (4,27 EUR за каждый сделанный звонок)

-приобретя любой продукт торговой марки "Rāsēns" — 1 евро цент от каждой покупки будет направлен на поддержку маленьких пациентов

-подключив в интернет-банке регулярный банковский платеж на несколько месяцев, выбрав ежемесячную сумму пожертвования и указав реквизиты:

Biedrība "Dr.Klauns"

Reģ.nr. 40008199816

AS SEB Banka, kods UNLALV2X

Номер счета: LV43UNLA0050019740644

"Др.Клоун" — общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года. Ее представители — 30 профессиональных медицинских клоунов — ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.