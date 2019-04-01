﻿ Лихач не пройдет! На дорогах Латвии появились радары средней скорости, Mixnews.lv

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Сегодня в Латвии начала действовать система контроля средней скорости движения транспортных средств на конкретном участке дороги, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

CSDD внедряет эту систему в сотрудничестве с Госполицией.

Пилотный проект системы определения средней скорости движения предусматривает, что скорость транспортного средства фиксируется с учетом времени, которое оно проводит в пути от одного пункта до другого. Первая камера будет фотографировать номерной знак транспортного средства и фиксировать время пересечения этой границы, а вторая в конце участка повторно сфотографирует транспортное средство, чтобы потом в соответствии с методологией подсчитать, с какой средней скоростью транспортное средство перемещалось на конкретном участке дороги. Если средняя скорость движения окажется больше разрешенной на этом участке дороги, на автоводителя будет оформлен протокол об административном нарушении.

Informatīvās ceļa zīmes ir uzstādītas - tas nozīmē, ka jau rīt, 1. aprīlī, var sākt darbu vidējā ātruma kontroles sistēma. Autovadītāj, tie nav joki, brauc prātīgi! pic.twitter.com/8OzqFJ1sOf — CSDD (@CSDD_LV) 31 марта 2019 г.

Uzmanību visiem autovadītājiem! 1. aprīlī uz Tīnūžu - Kokneses šosejas darbu sāks vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma. Šajā video skaidrojam, kā jaunā sistēma darbosies. pic.twitter.com/zKorTdzrpo — CSDD (@CSDD_LV) 7 марта 2019 г.

Сначала система контроля средней скорости движения будет действовать на семикилометровом участке шоссе Тинужи-Кокнесе. Если пилотный проект окажется успешным, такие системы будут установлены и на других участках дорог, где часто происходят ДТП.

Автоводителей будут предупреждать о действии системы с помощью информационных дорожных знаков, как в случае со стационарными фоторадарами.

Подобные системы действуют и в других европейских странах, где уже доказали свою эффективность.