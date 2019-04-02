﻿ Пьяные, грязные и грубые бомжи: "другие" будни больницы Страдиня, Mixnews.lv

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Ежедневно "скорая" привозит в больницу Страдиня примерно 25 бездомных, находящихся в сильном алкогольном опьянении. В больнице они получают не только медицинскую помощь, но и гигиеническое обслуживание. Как отмечает передача Латвийского телевидения "4. studija", после всех манипуляций бездомные выписываются, а через какое-то время их вновь доставляют в медучереждение.

Для бездомных в больнице создан специальный изолятор, в котором на полу устланы матрасы. Как указывают в больнице, кровати для таких пациентов не ставят, так как существует риск, что из-за алкогольного опьянения они могут упасть и получить травмы.

Подчеркивается, что на самом деле этих бездомных должны доставлять в полицейский изолятор, а не в переполненную больницу, которая должна выполнять функции вытрезвителя.

Помощник врача Службы неотложной медицинской помощи Андрей Батюшенко рассказал, что привезенные бомжи из-за алкогольного опьянения не сдерживают своих естественных нужд, в следствие чего в помещениях стоит запах мочи и фекалий.

Чтобы избежать распространения в больнице блох и вшей, каждого из таких пациентов отправляют в душ и на дезинфекцию.

По словам Батюшенко, чтобы помыть каждого такого бездомного нужны два санитара.

"Бездомные обрастают таким слоем грязи, что она отходит от тела масляной массой", - рассказывает помощник.

Попадая в больницу с травмой головы, бездомный получает комплекс тех исследований, которые другие люди с направлением от врача ждут в очереди неделями и даже месяцами.

"Многие пациенты говорят, что "тогда я лучше выйду на улицу, напьюсь, упаду и получу эти исследования сразу"", - говорит Батюшенко, добавляя, что бездомные иногда бывают очень грубыми по отношению к медперсоналу и другим пациентам.

Журналисты делают вывод, что Страдиня, также как и Восточная больница, сейчас выполняет функции вытрезвителей.

На огромную проблему в том, что больницы должны выполнять функции вытрезвителей указывает и глава Службы неотложной медпомощи Лиене Ципуле. По ее словам, необходимо создавать алтернативные качественной госпитализации.

Milzīga problēma-aprūpes un sociāla līmeņa pacienti skrīninga diagnostikai tiek nogādāti valsts medicīnas ekselences centros. Ir jāveido kvalitatīvas hospitalizācijas alternatīvas.

Pārdzērušies, netīri un rupji bezpajumtnieki - Stradiņu slimnīcas ikdiena https://t.co/AEjhCLXeh4 — Liene Cipule (@LieneCipule) April 1, 2019

Источник: TVNET.lv

Скриншот TVNET/4. studija, LTV1