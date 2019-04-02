﻿ Ночью похолодало до -7, а днем воздух прогреется до +12, Mixnews.lv

Ночью похолодало до -7, а днем воздух прогреется до +12
Общество | 2 апреля 2019 года, 08:49
В ночь на 2 апреля столбики термометров опустились до -7 градусов, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
При этом во вторник днем по всей Латвии будет стоять солнечная и сухая погода, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +8..+12 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье.
Будет дуть слабый, на западе страны - умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге во вторник также будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +11 градусов.
Rīgas lidostā un vietām citviet Latvijā šorīt -7 grādi. Debesis pārsvarā skaidras, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +12 grādiem.— Jānis Trallis (@meteozinas) 2 апреля 2019 г.