﻿ Ночью похолодало до -7, а днем воздух прогреется до +12, Mixnews.lv

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В ночь на 2 апреля столбики термометров опустились до -7 градусов, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

При этом во вторник днем по всей Латвии будет стоять солнечная и сухая погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +8..+12 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье.

Будет дуть слабый, на западе страны - умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге во вторник также будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +11 градусов.