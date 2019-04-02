﻿ Вообще-то я серьезный! Новый глава LTV объяснил свои фото в соцсетях, Mixnews.lv

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Новый председатель правления Латвийского телевидения Эйнарс Гиелс прокомментировал свои фотографии в соцсетях, на которые после избрания Гиелса на высокую должность обратили внимание многие пользователи.

Некоторые комментаторы отметили, что профили Гиелса в соцсетях не говорят о нем, как о чиновнике, готовом к серьезной работе.

"Это разные места в Латвии, где я побывал. Эти фотографии напоминают мне об этих местах. Это просто эмоции такие", - пояснил Гиелс в разговоре с Русским вещанием LTV7.

Он также рассказал, что раньше работал в театре, и многие фотографии были сделаны именно в тот период его жизни.

"Вообще-то я серьезный человек. А эта экспрессивность на фотографиях... она с того времени, когда я работал в театре. Я семь лет был актером, так что это и видно на этих фотографиях" – сказал Гиелс.

28 марта Национальный совет по электронным СМИ назначил аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm Эйнарса Гиелса на должность председателя правления Латвийского телевидения.

Ранее Гиелс предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания LTV7 на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало 28 марта на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.