﻿ У владельцев начнут отчуждать землю под нужды Скрундского полигона, Mixnews.lv

У владельцев начнут отчуждать землю под нужды Скрундского полигона (46)

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Общество | 2 апреля 2019 года, 19:07

Правительство во вторник разрешило Министерству обороны начать отчуждение недвижимости для расширения Скрундского военного полигона.

Для расширения территории расположенного в окрестностях Скрунды полигона "Межайне" правительство разрешило Минобороны начать отчуждение недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц в Скрундском и Кулдигском крае, а также перенять во владение у Министерства земледелия государственную недвижимость в Скрундском и Кулдигском крае.

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Эти земельные участки находятся в Ранькской, Рудбаржской и Лайдской волостях.

Площадь нынешней территории полигона составляет 53,8 га, после расширения она достигнет примерно 952 га.

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В январе 2018 года Минобороны переняло у самоуправления Скрундского края территорию полигона "Межайне" для создания регионального полигона.

Фото: flickr.com/ Latvijas armija

Комментарии 46
Эх жаль2 часа назад
Хорошая была страна, красивая... И её продали
2
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Саня2 часа назад
скоро всю латвию отдадут под базу хозяевам
2
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Valda2 часа назад
Eta kanec..
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