﻿ У владельцев начнут отчуждать землю под нужды Скрундского полигона, Mixnews.lv

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Правительство во вторник разрешило Министерству обороны начать отчуждение недвижимости для расширения Скрундского военного полигона.

Для расширения территории расположенного в окрестностях Скрунды полигона "Межайне" правительство разрешило Минобороны начать отчуждение недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц в Скрундском и Кулдигском крае, а также перенять во владение у Министерства земледелия государственную недвижимость в Скрундском и Кулдигском крае.

Эти земельные участки находятся в Ранькской, Рудбаржской и Лайдской волостях.

Площадь нынешней территории полигона составляет 53,8 га, после расширения она достигнет примерно 952 га.

В январе 2018 года Минобороны переняло у самоуправления Скрундского края территорию полигона "Межайне" для создания регионального полигона.

Фото: flickr.com/ Latvijas armija