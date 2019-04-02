﻿ Проект реэмиграции вернул в Видземе 70 человек, Mixnews.lv

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Проект реэмиграции вернул в Видземе 70 человек (14)

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Общество | 2 апреля 2019 года, 19:52

С помощью мероприятий по реэмиграции в Видземе за 10 месяцев прошлого года в Латвию вернулись 36 семей, сообщила руководитель общественных отношений Видземского региона планирования Анита Аболиня.

В период с 1 марта по 31 декабря 2018 года координатор реэмиграции в Видземе Ия Гроза связалась с 417 лицами или 155 семьями, подготовила индивидуальные предложения для 379 человек или 137 семей, в результате чего в Латвию вернулись 70 человек или 36 семей.

В этом году координатору реэмиграции в Видземе предстоит подготовить 300 персонализированных предложений и вернуть в Видземе по меньшей мере 90 человек.

Планируется продолжать также деятельность пилотных самоуправлений - в этом году на этот статус смогут претендовать уже четыре самоуправления. В прошлом году в Видземе было два пилотных самоуправления - Смилтенского и Гулбенского края.

Также планируется повторно объявить конкурс грантов в поддержку хозяйственной деятельности, предусмотрев поддержку четырех проектов в виде грантов по 10 тыс. евро каждому проекту.

10 апреля в Смилтене состоится семинар для специалистов Видземского региона планирования, участники которого обсудят планы на 2019 год и другие общие мероприятия в сфере реэмиграции.

Комментарии 14
На деле, скорее всего1 час назад
эти реэмигранты - бедолаги, которых жёстко кинули на деньги (не исключаю, чтонаши доблестные соотечественники) где-то за бугром и бедолагам пришлось бежать с голой попкой до дома, до хаты.
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Саня1 час назад
а уехало 7000, ухахаха
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Patriot1 час назад
Bet tevi nez kàpèc visi sùtà nahuj krieviski.Gan latviesi gan krievi ))
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