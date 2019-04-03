﻿ Масштабный марафон скорости! Полиция ловит на радар, Mixnews.lv

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Государственная полиция в среду, 3 апреля, в пятый раз проведет круглосуточный марафон контроля скорости на дорогах, сообщили в полиции.

Рейды, во время которых особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения, начнутся в 6 часов утра на всей территории страны.

Такая акция одновременно пройдет в 26 европейских странах. Ее цель - привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для участников дорожного движения.

Каждый день на дорогах Латвии полицейские в среднем задерживают около 200 водителей, которые превысили разрешенную скорость движения. В целом за 2018 год полиция составила 73 000 протоколов об административном правонарушении за превышение скорости.

В эту статистику не включены нарушения, зарегистрированные фоторадарами.

В прошлом году во время марафона по контролю скорости полицейские выявили 636 нарушителей скорости, а также зафиксировали другие нарушения правил дорожного движения.

Фото: flickr.com/Госполиция