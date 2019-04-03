﻿ В Британии зарабатывал 50 евро в день: история вернувшегося в Латвию подростка, Mixnews.lv

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Только 13% учащихся с 9 по 12 классы Лизумской средней школы не хотят покидать Латвию. Остальные или хотят уехать из страны, или думают об этом. Такое исследование провел ученик 11 класса Давис Дейвидс Буковскис, который восемь лет прожил в Великобритании, пишет Jauns.lv со ссылкой на видземское отделение LTV.

Сам юноша в Латвию вернулся в прошлом году и пошел учится в 10 класс Лизумской средней школы. Несмотря на трудности в обучении, у парня большие планы - он учится в школе и является кандидатом в Молодежный Сейм Латвии, сообщает новостной отдел видземского отделения LTV.

Молодой человек хочет использовать свой опыт и наблюдения, чтобы улучшить жизнь в Латвии, поэтому свою жизнь видит в политике.

Как сам Давис, так и его учительница признают, что после его возвращения в Латвию было нелегко, в первую очередь из-за незнания латышского языка.

"Как он сам, так и его учителя понимали , что латышский язык у него где-то на уровне пятого-седьмого класса", - говорит преподаватель латышского Анита Костигова.

Парень не забыл разговорный язык, но по грамматике у него был совсем неудовлетворительные знания. Спустя год учебы в Латвии уровень его владения языком оценивается на твердую семерку по десятибальной шкале, юноша смог вернуть свои навыки в письменности на латышском.

Как сообщает LTV, Давису приходится часто отвечать на вопросы, на самом ли деле там в Великобритании было так хорошо. По его признанию, он в Англии имел возможность работать на рынке и в день мог зарабатывать до 50 евро. В Латвии такой возможности для молодых людей нет.

"В Лизуме у школьников единственная возможность подработать - это работать в поле в хозяйстве "Dimdiņi", где выращивают капусту. Многие несовершеннолетние работают неофициально", - говорит Давис, добавляя, что именно из-за невозможности работать он не хотел возвращаться в Латвию.

При этом у молодого человека есть пути для отступления, по его признанию, он вернется в Британию и будет работать у живущей там тети, в случае, если в Латвии "совсем станет трудно".

По словам Дависа, за границей все же живется легче. В то же время он удовлетворен своим желанием жить в Латвии и видит здесь несколько областей, где нужны улучшения. Поэтому он является кандидатом в молодежный Сейм, и после окончания школы хотел бы изучать политологию.

Как сообщалось, с помощью мероприятий по реэмиграции в Видземе за 10 месяцев прошлого года в Латвию вернулись 36 семей. В этом году координатору реэмиграции в Видземе предстоит вернуть в регион по меньшей мере 90 человек.

Источник: Jauns.lv

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