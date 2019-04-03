﻿ В Латвии задержали "садоводов", выращивающих марихуану, Mixnews.lv

В Латвии задержали "садоводов", выращивающих марихуану (3)
Общество | 3 апреля 2019 года, 09:20
В марте работники Службы госдоходов (СГД) и таможенники нашли питомник марихуаны на границе с Литвой.
Во время обыска было найдено как 200 ростков марихуаны, так и уже готовый, высушенный продукт вместе со всем необходимым для выращивания наркотика. Кроме того в доме было обнаружено 20 645,39 фунтов стерлинга (24 163 евро).
В ходе расследования были задержаны три гражданина Латвии. К ним применена мера пресечения – арест. В их отношении начат криминальный процесс по статьям "Реализация наркотических веществ в крупном размере" и "Контрабанда".
Фото: Flickr/Martijn
Ļoti labi, man patīk!
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Спят спокойно малыши обкур вшись анаши....
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Точки с водкой закройте или точки полиции проплачиваются.
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