﻿ В Латвии задержали "садоводов", выращивающих марихуану, Mixnews.lv

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В марте работники Службы госдоходов (СГД) и таможенники нашли питомник марихуаны на границе с Литвой.

Во время обыска было найдено как 200 ростков марихуаны, так и уже готовый, высушенный продукт вместе со всем необходимым для выращивания наркотика. Кроме того в доме было обнаружено 20 645,39 фунтов стерлинга (24 163 евро).

В ходе расследования были задержаны три гражданина Латвии. К ним применена мера пресечения – арест. В их отношении начат криминальный процесс по статьям "Реализация наркотических веществ в крупном размере" и "Контрабанда".

Фото: Flickr/Martijn