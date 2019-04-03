﻿ Центр образования: у общества есть право знать результаты экзаменов учеников, Mixnews.lv

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Центр образования: у общества есть право знать результаты экзаменов учеников (4)

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Общество | 3 апреля 2019 года, 11:34

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) не будет менять существующий порядок публикации результатов экзаменов. Об этом сообщил глава ГЦСО Гунтарс Цатлакс.

Он пояснил, что ГЦСО ознакомился с письмом Латвийской ассоциации руководителей образования (ЛАРО), где содержалась просьба не публиковать результаты экзаменов в конкретных школах.

"Директора школ указывали на негативный побочный эффект публикации результатов экзаменов – составление рейтингов школ. Действительно, о качестве школ свидетельствуют не только результаты экзаменов. Однако, принимая во внимание, что учебные заведения реализуют программу, за которую платит страна и, соответственно, налогоплательщики. Поэтому у общества есть право знать результаты достижений учеников", - заявил Цатлакс.

Напомним, что ранее директора школ обратились в ГЦСО с официальной просьбой о том, чтобы результаты конкретных школ получали только сама школа и ее учредитель.

Фото: Райтис Плаукс/F64 Photo Agency

Комментарии 4
Елена2 часа назад
Надо публиковать.Пусть все видят результат работы учителей которые только и ходят на митинги.
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Vladlen2 часа назад
у общество было право знать зарплаты политиков тоже, но вторые решили что нет права! как решат так и будет
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niy2 часа назад
Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://antitabak.club Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 26 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
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