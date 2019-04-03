﻿ Центр образования: у общества есть право знать результаты экзаменов учеников, Mixnews.lv

Центр образования: у общества есть право знать результаты экзаменов учеников (4)
Государственный центр содержания образования (ГЦСО) не будет менять существующий порядок публикации результатов экзаменов. Об этом сообщил глава ГЦСО Гунтарс Цатлакс.
Он пояснил, что ГЦСО ознакомился с письмом Латвийской ассоциации руководителей образования (ЛАРО), где содержалась просьба не публиковать результаты экзаменов в конкретных школах.
"Директора школ указывали на негативный побочный эффект публикации результатов экзаменов – составление рейтингов школ. Действительно, о качестве школ свидетельствуют не только результаты экзаменов. Однако, принимая во внимание, что учебные заведения реализуют программу, за которую платит страна и, соответственно, налогоплательщики. Поэтому у общества есть право знать результаты достижений учеников", - заявил Цатлакс.
Напомним, что ранее директора школ обратились в ГЦСО с официальной просьбой о том, чтобы результаты конкретных школ получали только сама школа и ее учредитель.
Фото: Райтис Плаукс/F64 Photo Agency