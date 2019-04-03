﻿ Объявлена вакансия главного метеоролога Латвии с окладом в 5000 евро, Mixnews.lv

Объявлена вакансия главного метеоролога Латвии с окладом в 5000 евро (11)

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Общество | 3 апреля 2019 года, 19:07

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) объявило конкурс на должность председателя Латвийского центра геологии и метеорологии, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Как рассказала представитель министрерства, Кристапс Трейманис, который занимает этот пост с 2015 года, сам попросил министерство об отставке с этой должности.

Среди выдвинутых требований к кандидатам - наличие высшего академического образования или высшее профессиональное образование второго уровня в области экономики, финансов, природопользования, в области юриспруденции, менеджмента или наук, а также не менее трех лет профессионального опыта работы, под руководством которого было не менее 30 сотрудников.

Зарплата главы LVĢMC составляет 5186 евро в месяц до уплаты налогов.

Одним из требований также числится хорошее знание не только государственного, но и двух иностранных языков.

Претенденты должны иметь знания работы Латвийского центра геологии и метеорологии, знания принципов корпоративного управления и управления финансовыми ресурсами. Кандидаты должны представить свое видение развития общесттва капитала.

Комментарии 11
Адельфина1 час назад
Вот зачем такие требования? Три языка!
Все равно ж на каком врать-то!
И главное, Зарплата главы LVĢMC составляет 5186 евро в месяц до уплаты налогов. Зарплата с Большой Буквы из 4 цифр!- а хватило бы и первых трёх. Ответственности-то никакой.
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Ацкий Сотона1 час назад
Хороша синекура. Любое приложение на мобильниике сейчас даёт прогноз точнее, чем латвийские метеорологи.
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....1 час назад
Лучше в министры пойду, там требований нет совсем.Не нужно высшее образование и не нужно зать предмет, от слова вообще ничего не нужно знать.
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