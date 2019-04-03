﻿ Расслабились: латыши стали меньше переживать за госязык, Mixnews.lv

Расслабились: латыши стали меньше переживать за госязык (16)
Общество | 3 апреля 2019 года, 12:04
Всего 38% опрошенных, говорящих на латышском языке, считают, что он находится под угрозой, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS.
Это самый низкий показатель с 2012 года. По сравнению с предыдущим годом, переживающих за безопасность латышского языка стало меньше на 10%.
Однако, русскоязычных жителей, которые переживают за сохранность латышского языка в Латвии, по сравнению с прошлым годом стало больше на 3%. Теперь 15% русскоязычных респондентов считают, что латышскому языку что-то угрожает. А один процент всех опрошенных даже назвал эту угрозу большой.
Фото: Flickr/Thanathip Moolvong
Хотя тут ранее писали, что безграмотные патриоты прибывают обратно, так что по процент патриотов должен высти.