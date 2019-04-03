﻿ Демарш на LTV: журналист в прямом эфире назвал назначение Гиелса "идиотизмом", Mixnews.lv

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Назначение нового главы Латвийского телевидения Эйнара Гиелса является проявлением непрофессилонализма и, возможно, политического заказа. Об этом в эфире свой передачи "1:1" на LTV заявил Гундарс Редерс. Ведущий обратился к телезрителям в завершении программы, гостем которой стала глава Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.

"Считаю своим долгом сказать следующее. Национальный совет по электронным СМИ выбрал кандидата, который не отвечает высоким требованиям должности. У него нет серьезного опыта управления, нет опыта работы в СМИ", – заявил Редерс.

Далее журналист предположил возможные причины произошедшего.

"Непрофессионализм совета? Неуважение к работникам телевидения, зрителям? Исполнение политического заказа или очередное проявление полезного идиотизма? Думаю, во всех вариантах ответа есть часть правды", - сказал Редерс.

Он призвал Нацсовет по электронным СМИ пересмотреть результаты конкурса, а Сейм улучшить закон о надзоре над СМИ.

В соцсетях видеоролик с речью Редерса быстро набрал популярность, а его позиция получила поддержку как от рядовых пользователей, так и от коллег-журналистов. При этом некоторые комментаторы выразили опасения, что Редерса могут наказать за его высказывания.

Напомним, 28 марта Национальный совет по электронным СМИ назначил аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm Эйнарса Гиелса на должность председателя правления Латвийского телевидения.

Ранее Гиелс предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания LTV7 на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало 28 марта на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.