﻿ Карту Латвии "перепишут", самоуправлений станет меньше, Mixnews.lv

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На следующей неделе состоится презентация новой потенциальной карты административных территорий самоуправлений, сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

В соответствии с выдвинутыми критериями Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) продолжает активно работать над созданием карты территорий самоуправлений, и конкретное количество самоуправлений еще не известно. Однако уже сейчас ясно, что оно сократится по меньшей мере втрое. Это значит, что в новую карту может быть включено от 35 до 40 самоуправлений.

Разработанное VARAM территориальное деление будет передано для оценки самоуправлениям и другим причастным сторонам.

Как сообщалось, 21 марта Сейм поддержал продолжение административно-территориальной реформы.

Цель реформы - к 2021 году создать способные к экономическому развитию административные территории с местными самоуправлениями, способными обеспечивать функции, возложенные на них законом.

Фото: facebook.com/Kokdarbini