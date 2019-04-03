﻿ Карту Латвии "перепишут", самоуправлений станет меньше, Mixnews.lv

Карту Латвии "перепишут", самоуправлений станет меньше (6)

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Общество | 3 апреля 2019 года, 16:26

На следующей неделе состоится презентация новой потенциальной карты административных территорий самоуправлений, сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

В соответствии с выдвинутыми критериями Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) продолжает активно работать над созданием карты территорий самоуправлений, и конкретное количество самоуправлений еще не известно. Однако уже сейчас ясно, что оно сократится по меньшей мере втрое. Это значит, что в новую карту может быть включено от 35 до 40 самоуправлений.

Разработанное VARAM территориальное деление будет передано для оценки самоуправлениям и другим причастным сторонам.

Как сообщалось, 21 марта Сейм поддержал продолжение административно-территориальной реформы.

Цель реформы - к 2021 году создать способные к экономическому развитию административные территории с местными самоуправлениями, способными обеспечивать функции, возложенные на них законом.

Фото: facebook.com/Kokdarbini

Комментарии 6
Нина21 час назад
Сколько бы реформ не проводили число чиновников остаеться практически неизменным.
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Латвиец 1 час назад
Давно пора , еще и всех остальных чиновников и бюрократов сократить нужно
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Latviešu Patriots2 часа назад
Nu ko, Latvija kļūs vēl sakārtotāka un Latviskāka!
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