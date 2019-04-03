﻿ На Островном мосту в Риге введены ограничения движения, Mixnews.lv

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Продолжаются работы по реконструкции комплекса Островного моста, в связи с чем меняется организация движения в начальной точке Островного моста из Центра в Пардаугаву, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Во-первых, изменения организации движения включают в себя ликвидацию полосы общественного транспорта для заезда на Островной мост с улицы Лачплеша.

Во-вторых, автомобили, следующие в направлении Пардаугавы по левой крайней полосе, смогут через мост попасть в Пардаугаву, но без возможности повернуть на улицу Мукусалас, в свою очередь те, кто выберет для движения крайнюю правую полосу смогут переехать через мост в Пардаугаву и сделать поворот на улицу Мукусалас.

Введенные ограничения в организации движения носят кратковременный характер. Планируется, что они будут действовать до 17 апреля.

Источник: Riga.lv