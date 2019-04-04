﻿ Женщина не может быть сверху: руководителя LTV выбрали по гендерному признаку, Mixnews.lv

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Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере признала на заседании фракции "Нового Единства", что она делала свой выбор главы Латвийского телевидения (LTV) по половому признаку. Об этом сообщил в Twitter депутат Сейма, глава подкомиссии Сейма политики уголовного права Андрей Юдин.

"Руководитель NEPLP Кезбере, объясняя на заседании "Нового Единства" результаты конкурса LTV, сказала, что организатор Праздника песни и танца Эва Юхневича была бы сильным руководителем LTV, но не голосовала за нее, так как она женщина и тогда она была бы сверху и двое мужчин снизу", - написал Андрей Юдин.

Этим политик вызвал острую дискуссию среди подписчиков, которые стали возмущаться такому подходу к выбору руководителя Латвийского телевидения, где главным является не профессиональные качества, а гендерная принадлежность.

Šodien NEPLP vadītāja Ķezbere, @Jauna_Vienotiba frakcijas sēdē skaidrojot LTV konkursa rezultātus, minēja, ka 100 gades Dziesmusvētku organizatore Eva Juhņēviča būtu spēcīga LTV vadītāja, taču nebalsoja par viņu, jo "viņa ir sieviete un tad viņa būtu augšā un 2 vīrieši apakšā" — Andrejs Judins (@AndrejsJudins) 3 апреля 2019 г.

По словам парламентского секретаря Министерства иностранных дел Занды Калнини-Лукашевицы, в этом есть и ответственность общества - не принимать в Латвии такие действия и подход за норму в 21 веке.

Tā ir arī mūsu atbildība - šādu rīcību un pieeju nepieņemt un neakceptēt kā normālību Latvijā 2019.gadā. — Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) April 3, 2019

Специалист по IT Дмитрий Голубев считает, что госпоже Кезбере надо подать в отставку после таких слов.

Manuprāt, pēc šādas atzīšanās Ķezberei būtu nekavējoties jāatkāpjas! — Dmitry Golubev (@lastguru_net) April 3, 2019

"Этим она признала результаты конкурса незаконными. Дискриминация на основании половой принадлежности недопустима", - считает пользователь Айвар Гауя.

Ar šo arī viņa atzina konkursa rezultātus par nelikumīgiem. Diskriminācija uz dzimuma pamata nav atļauta. — Aivars Gauja (@AivarsGauja) April 3, 2019

В свою очередь парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня указала, что это является прямым нарушение норм и этики в 21 веке.

"Представила открытое заседание депутатов Франции, Швеции или немецкого Бундестага, в ходе которого руководитель надзорного органа за общественными СМИ сказал что-то подобное. По-моему, это вопиющее нарушение норм и этики в 21 веке", - написала Силиня.

Iedomājos Francijas, Zviedrijas vai Vācijas Bundestāga deputātu atklātu frakcijas sēdi, kuras laikā valsts mediju uzraugs tā vadītāja personā ko tādu atskaņo. Manuprāt tas ir kliedzošs likuma normu un ētikas pārkāpums 21.gadsimtā. — EVIKA (@EvikaSilina) April 3, 2019

"Что это? Цитирование Камасутры или как? После объяснения получается, что женщина не может быть начальником, руководитель?", - пишет Каспарс Касенс.

Kas tas, laikam citē kamasutru vai kā? :D pec paskaidrojuma sanak ka sieviete nevar but boss,vadītāja? — kaspars (@kasens) April 3, 2019

Напомним, 28 марта Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) назначил на должность председателя правления Латвийского телевидения (LTV) Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm.

На должность члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания NEPLP назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу.

Против назначение главой общественного СМИ выступили политики "Новой консервативной партии", так как назначение человека, не имеющего опыта в работе СМИ, не может руководить телевидением.

Один из журналистов LTV в прямом эфире назвал назначение Гиелса "идиотизмом". В эфире свой передачи "1:1" на LTV заявил Гундарс Редерс сказал, что назначение нового главы Латвийского телевидения Эйнара Гиелса является проявлением непрофессилонализма и, возможно, политического заказа.

Бывший глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Айнар Димантс считает назначение нового главы LTV саботажем борьбы с пропагандой.

Между тем, председатель NEPLP Даце Кезбере удивлена вмешательству, в том числе политиков, в работу общественных СМИ.

"Любое вмешательство политиков не отвечает пониманию демократического и правового государства. Может быть у политиков было мало информации. Мы не хотим согласиться с такой оценкой. Однако, мы готовы разъяснить ситуацию", - сказала Кезбере.

Глава NEPLP указала, что пока не хочет утверждать, что происходящее является попыткой политического давления, однако не может отрицать, что это было вмешательством в работу совета.

Фото: Facebook/Патрик Грива, коллаж Mixnews