﻿ Эпидемия гриппа пошла на спад: в этом сезоне скончался 71 человек, Mixnews.lv

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Интенсивность гриппа в Латвии на прошлой неделе ни в одной из подверженных мониторингу территорий не достигала 100 случаев на 100 000 населения или уровня эпидемии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии ни на одной из территорий не достигала 100 случаев на 100 тыс. населения, то есть уровня эпидемии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала сезона получена информация о 71 случае смерти пациентов после гриппа. Почти все умершие страдали одним или несколькими клиническими заболеваниями, ни один из них не был привит от гриппа.

У скончавшихся пациентов, за исключением некоторых, были одно или несколько хронических заболеваний. Из всех зарегистрированных летальных случаев, в которых был выяснен статус вакцинирования, ни один пациент не был привит против гриппа в этом сезоне.

За 7 недель впервые наблюдается снижение интенсивности гриппа.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом уменьшилась на 49,2% - в среднем зарегистрировано 23,2 случая на 100 тыс. населения. В два раза уменьшилось число помещенных в больницу пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа.

Напомним, эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.

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