﻿ Бюджет "ограниченных возможностей" принят, предложения оппозиции отклонены, Mixnews.lv

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Сейм в среду принял государственный бюджет этого года, отклонив все предложения оппозиции.

Бюджет поддержали 59 депутатов, против голосовали 34. Против проголосовала оппозиция, а также "внутренняя оппозиция" партии KPV LV - Линда Лиепиня, Карина Спруде и Дидзис Шмитс. Янина Ялинска (СЗК) в голосовании не участвовала.

Дискуссии по бюджету и 14 связанным с ними законопроектам продолжались весь день - заседание Сейма длилось примерно десять часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, обращаясь к Сейму, напомнил, что это технический бюджет, в значительной мере подготовленный предыдущим правительством. Он поблагодарил депутатов за работу, подчеркнув, что развитие государства заботит и оппозицию, и коалицию.

Уже с завтрашнего дня политики приступят к работе над бюджетом 2020 года. Желаний много, возможности ограничены. Кариньш призвал депутатов думать в долгосрочной перспективе, потому что развитие происходит постепенно, и для него нужно заложить правильные основы.

К проекту бюджета этого года было подано менее ста предложений - меньше, чем обычно. Коалиционные политики с самого начала заявили, что это технический бюджет и предложения, требующие дополнительных расходов, поддержаны не будут. Однако несколько предложений о перераспределении средств все же получили поддержку.

Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.

Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.

Также поддержано предложение направить не более 740 тыс. евро Министерству образования и науки, чтобы обеспечить финансирование инновационных учебных программ по ИТ и коммуникациям.

Поступления консолидированного государственного бюджета в 2019 году планируются в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Планируемые поступления основного бюджета составляют 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления специального бюджета планируются в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.

Дефицит общего бюджета правительства планируется в размере 0,5% от ВВП, прирост ВВП в 2019 году прогнозируется в размере 3%.

7,2 млн евро будут направлены на план мер в сфере борьбы с легализацией незаконно нажитых средств. На обеспечение финансирования обороны на уровне 2% от ВВП в этом году планируется направить дополнительно 60,3 млн евро. 87,5 млн евро предусмотрены на увеличение низких зарплат в здравоохранении, 10,4 млн евро - на индексацию пенсий и пособия супругам умерших пенсионеров, 4,8 млн евро - на повышение зарплат работникам центров социального ухода.

Фото flickr.com/saeima