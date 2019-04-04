﻿ Историки: не надо хоронить Цукурса на Братском кладбище, Mixnews.lv

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Комиссия историков при президенте Латвии считает перезахоронение Герберта Цукурса нежелательным, заявил председатель комиссии Инесис Фельдманис, сообщает Latvijas Avīze.

Решение юридически пока неоформлено и носит лишь рекомендательный характер. На него не повлияло недавнее решение Генпрокуратуры закрыть уголовный процесс в отношение Цукурса.

"Решение Генпрокуратуры не меняет исторические факты, так же, как не меняет принадлежность Цукурса к "команде Арайса"", - прокомментировал член комиссии Улдис Нейбургс.

Как сообщалось ранее, после закрытия уголовного процесса в обществе стал вновь обсуждать вопрос о его перезахоронении.

Герберт Цукурс — латвийский летчик, конструктор, журналист. Входил в состав знаменитой "команды Арайса", которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 латвийских евреев. Считается военным преступником, но не был судим. По воспоминаниям множества очевидцев, Цукурс лично принимал непосредственное участие в казнях невинных людей. После Второй мировой войны Герберт Цукурс с семьей бежал в Бразилию, но в 1965 году его выследили и убили. По наиболее распространенной версии, военного преступника уничтожили агенты израильской спецслужбы "Моссад".