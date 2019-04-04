﻿ Глава LTV: заявления обо мне - за гранью журналистской этики, Mixnews.lv

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Новый председатель правления Латвийского телевидения Эйнар Гиелс не собирается покидать свою должность. Об этом он заявил в интервью Латвийскому радио, пишет LSM.lv.

"Предстоит тяжелый труд - убедить коллег в своих способностях, обеспечить для них доброжелательную независимую среду, а также финансирование для развития. Я хочу быть для них коллегой, а не просто вышестоящим чиновником", - сказал Гиелс.

По его словам, работу в LTV он намерен начать с внутреннего аудита, результаты которого покажут, что нужно сделать для оптимизации имеющихся ресурсов.

Также Гиелс прокомментировал заявление журналиста Гундарса Редерса о том, что новый глава LTV не отвечает высоким требованиям должности.

"Высказывание личного мнения на общественном телевидении переходит все границы журналистской этики. О его мотивах мы поговорим с ним лично", сказал Гиелс.

Ранее ведущий программы "1:1" на ЛТВ Гундарс Редерс в завершении своей программы заявил, что назначение Гиелса является проявлением непрофессилонализма и, возможно, политического заказа.

28 марта Национальный совет по электронным СМИ назначил аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm Эйнарса Гиелса на должность председателя правления Латвийского телевидения.

Фото: facebook.com/einars.giels