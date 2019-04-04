﻿ Сигареты пропадут с прилавков латвийских магазинов, Mixnews.lv

Общество |

В будущем табачные изделия в местах розничной торговли нельзя будет выставлять в обозримом для покупателей виде, купить их можно будет только по прейскуранту цен. Это предусмотрено поправками к закону об обороте табачных изделий, принятыми сегодня Сеймом.

Поправки вступят в силу с 1 октября 2020 года. Они касаются табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных устройств для курения, их картриджей и товарных знаков этих продуктов. По просьбе покупателя в магазине ему будет предоставлен информационный лист с указанием названия изделия, его цены и количества в одной упаковке.

Эта норма не будет распространяться на магазины беспошлинной торговли, находящиеся в международных рейсах суда и специализированные магазины курительных продуктов, расположенные в конструктивно отделенных помещениях с отдельным входом.

Поправки направлены в основном на молодежную аудиторию и людей, которые бросили или хотят бросить курить. Подобные ограничения уже введены в ряде европейских стран.

Согласно поправкам, в оформлении табачных изделий и других курительных продуктов и устройств нельзя использовать символы латвийского государства, изображения физических лиц и анимационных образов.