﻿ Латвия больше других в Европе страдает от изменения климата, Mixnews.lv

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На Латвию, Литву и Финляндию изменения климата влияют сильнее всего, говорится в исследовании британского ресурса, посвященного зеленой энергии, Greenmatch.

Source: greenmatch.co.uk

Авторы публикации изучили последние тенденции, связанные с изменением климата в 32 европейских странах. Результат составлялся на основании четырех критериев — средняя температура моря и на поверхности, а также средний уровень моря и осадков. Чем выше итоговый балл, тем сильнее влияние.

Латвия замкнула тройку стран, на которых изменение климата оказывает самое сильное влияние, набрав 72,82 балла. С 1960 по 2014 год средняя температура моря поднялась на 0,73 градуса, а средняя температура на поверхности увеличивалась на 0,325 градуса каждые 10 лет. Уровень осадков за этот же период повышался на 20 миллиметров каждые десять лет, а уровень моря поднимался на 4,02 миллиметра в год в период с 1970 по 2015 год.

Первое место занимает Литва — 75,04 балла. В трех из четырех категорий ее результаты совпадают с латвийским, однако там быстрее растет уровень моря — 4,16 миллиметров в год. В Финляндии, идущей на втором месте (72,96 балла), по сравнению с Латвией сильнее вырос уровень моря — 4,26 миллиметров, но медленнее увеличивается температура на поверхности — 0,316 градусов. Меньше всех от изменения климата пострадали Исландия, Греция и Норвегия.

Напомним, по данным программы Евросоюза Copernicus, лето в Европе, в том числе в Латвии, в этом году ожидается теплее обычного.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: pxhere.com