﻿ "Вам следует извиниться": Кайминьш уличил главу NEPLP в дискриминации, Mixnews.lv

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Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш (KPV LV) призвал руководителя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере публично извиниться перед Эвой Юхневичей за дискриминирующие по половому признаку высказывания, пишет Jauns.lv.

"Хочу напомнить госпоже Кезбере, что сейчас 21-й век, Латвия — европейское, демократическое государство, а NEPLP определенно не то место, где можно по половому признаку дискриминировать кандидата, который проявил себя, организовав одно из важнейших культурных мероприятий в стране — Праздник песни и танца столетия. Поэтому единственным достойным "джентльмена" поступком Кезбере является публичное извинение перед Эвой Юхневичей и обществом в целом, а также изменение отношения к вопросам равноправия полов", — указал Кайминьш.

По словам главы совета по электронным СМИ Даце Кезбере, Эва Юхневича могла бы стать сильным руководителем LTV, однако за нее не голосовали, поскольку она женщина, в подчинении у которой оказались бы двое мужчин.

На пост председателя LTV был назначен аналитик Olainfarm Эйнар Гиелс, на пост члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания выбрана исполнительный директор XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца Эва Юхневича. У обоих нет опыта работы в медийной отрасли.

Латвийская ассоциация журналистов призвала Национальный совет по электронным СМИ отменить решение об утверждении членов правления LTV и объявить повторный конкурс.

Сама Кезбере сообщила, что политики могут выражать свое мнение, однако, NEPLP не отменит своего решения о выборе правления LTV.