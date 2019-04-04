﻿ Депутат нацблока пожаловался на надписи на рижских остановках, Mixnews.lv

Общество |

Депутат Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Дайнис Лоцис обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) из-за надписей на остановках общественного транспорта, пишет нацблок на своей странице в Twitter.

"Депутат от нацблока Дайнис Лоция обратился в СГБ из-за враждебных надписей на русском языке в Берги, который появились на прошлой неделе после Дня памяти жертв коммунистического геноцида", - говорится в сообщении.