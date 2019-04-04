﻿ Депутат нацблока пожаловался на надписи на рижских остановках, Mixnews.lv

Депутат нацблока пожаловался на надписи на рижских остановках (4)
Общество | 4 апреля 2019 года, 17:24
Депутат Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Дайнис Лоцис обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) из-за надписей на остановках общественного транспорта, пишет нацблок на своей странице в Twitter.
"Депутат от нацблока Дайнис Лоция обратился в СГБ из-за враждебных надписей на русском языке в Берги, который появились на прошлой неделе после Дня памяти жертв коммунистического геноцида", - говорится в сообщении.
NA deputāts @DLocis vēršas VDD par naidīgiem uzrakstiem krievu valodā Berģos, kas parādījušies pagājušajā nedēļā kopš Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas.https://t.co/XemXg7tmgt pic.twitter.com/DPAvX1BO0r— NA Rīgas nodaļa (@NA_Riga) 4 апреля 2019 г.
Krievu urlas nav tauta! Salašņas, nekas vairāk!
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Сам и написал,чтобы попиариться.
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иногда на заборах и остановках ,можно прочитать мнение народа,самых низов его !!
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