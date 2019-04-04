﻿ Депутат нацблока пожаловался на надписи на рижских остановках, Mixnews.lv

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Депутат нацблока пожаловался на надписи на рижских остановках (4)

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Общество | 4 апреля 2019 года, 17:24

Депутат Рижской думы от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Дайнис Лоцис обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) из-за надписей на остановках общественного транспорта, пишет нацблок на своей странице в Twitter.

"Депутат от нацблока Дайнис Лоция обратился в СГБ из-за враждебных надписей на русском языке в Берги, который появились на прошлой неделе после Дня памяти жертв коммунистического геноцида", - говорится в сообщении.

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Комментарии 4
Latviešu Patriots2 минуты назад
Krievu urlas nav tauta! Salašņas, nekas vairāk!
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Гражданская позиция4 минуты назад
Сам и написал,чтобы попиариться.
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нина9 минут назад
иногда на заборах и остановках ,можно прочитать мнение народа,самых низов его !!
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